VİOP’ta endeks kontratı güne artışla başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,55 azalışla 12.161,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.192,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 12.183,00 seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalarda, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.