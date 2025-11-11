Trump’tan Hindistan’a tarife indirimi sinyali

ABD'nin Hindistan ile bir ticaret anlaşmasına "oldukça yaklaştığını" söyleyen Trump, iki ülkenin ""herkes için iyi olacak bir anlaşmaya" varmak üzere olduğunu ifade etti.

Eski personel ofisi başkanı Sergio Gor'un Hindistan büyükelçisi olarak yemin töreninde konuşan Trump, Hindistan'ın Rus petrolü alımını "çok büyük ölçüde azalttığını" vurgulayarak, "Tarifeleri düşüreceğiz, yani bir noktada. Şu anda beni sevmiyorlar ama bizi tekrar sevecekler. Adil bir anlaşma yapıyoruz" dedi.

Gor'un Modi ile "dostane" bir ilişki geliştirdiğini belirten Trump, "Sergio, büyükelçi olarak ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirecek, ABD'nin kilit sektörlerine yatırımları teşvik edecek, Amerikan enerji ihracatını artıracak ve güvenlik iş birliğimizi genişletecek" dedi.