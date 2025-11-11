San Francisco Fed: Faizi uzun süre yüksek tutmak riskli

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin talepte bir gerileme yaşadığını, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonun ise şimdilik kontrol altında olduğunu söyledi.

Daly, işgücü piyasasının yumuşaması ve ücret artışının yavaşlaması nedeniyle faiz oranlarının uzun süre yüksek tutulmasına karşı uyardı.

Daly veriler incelediğinde hizmet veya konut sektöründe enflasyonun arttığının görünmediğini, daha da önemlisi bunun enflasyon beklentilerine yayıldığının görünmediğini söyledi.

Zayıflayan bir işgücü piyasası ve yavaşlayan bir ücret artışı görüldüğünü belirten Daly, bu nedenle işgücü maliyetinde çok fazla baskı görülmeyeceğini vurguladı. Daly, "Faiz oranlarını çok uzun süre bekletip ekonomiye zarar verdiğimizi görme hatasına düşmek istemiyoruz" dedi.

Fed, faiz oranını bu yıl iki kere 25 baz puan indirerek faiz oranını yüzde 4,5'ten, yüzde 4'e çekmişti.

Daly'nin evcut döneme ilişkin analizi, azalan ücret artışının "negatif talep şokuna" işaret ettiği yönünde. Daly, yüksek olmasına rağmen enflasyonun kontrol altında olduğunu söyledi.

Fed'in Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi'nde bölgesel başkanlar için uyguladığı rotasyon sistemine göre, San Francisco başkanı Ocak ayında yedek seçmen olacak ve ardından 2027'de komitenin bir üyesi olarak görev yapacak.