Japonya’dan Çin’e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı

Kyodo News'un haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru düzenlediği basın toplantısında, Çin'e deniz ürünleri sevkiyatına yeniden başlandığını belirterek Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasından Çin'e 6 ton dondurulmuş deniz tarağı sevk edilmesinin "olumlu" karşılandığını söyledi.

Kihara, Çin'in 10 Japon eyaletine yönelik kısıtlamaları kaldırması ve sığır eti ithalatını yeniden başlatması için Japonya'nın güçlü biçimde girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından Fukuşima, Miyagi ve Tokyo'nun da aralarında bulunduğu 10 Japon eyaletinden deniz ürünleri ve diğer bazı ürünlerin ithalatına yönelik yasak halen sürüyor.

Haziranda iki ülke, Çin'in Japon deniz ürünleri ithalatını kademeli olarak yeniden başlatması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma uyarınca Japon ihracatçıların, sevkiyat öncesinde tesislerine ilişkin radyoaktivite denetim sertifikalarını Çinli yetkililere sunmaları gerekiyor.