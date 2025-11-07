Çin’in ihracatı ekimde daraldı

İthalat ise yıllık %1,0 artış gösterdi, ancak bu da %2,3'lük beklentinin altında kaldı. Yuan bazında ithalat %1,4 yükseldi.

İhracattaki düşüş, geçen yılın yüksek baz etkisi ve aylar süren ön yüklemeli sevkiyatların ardından soğuyan dış talep nedeniyle gerçekleşti. Geçen yıl Çinli ihracatçılar, ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın zafer kazanma ihtimaline karşı sevkiyatlarını hızlandırmıştı.

Zayıf ihracat verileri, geçen hafta ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının ardından geldi. Bu anlaşma kapsamında Pekin, nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını askıya almayı ve daha fazla ABD soya fasulyesi almayı kabul etti. Washington ise fentanil ile ilgili tarifeleri düşürdü.

Çin'in Ekim ayı dış ticaret fazlası 90,07 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, eylül ayındaki 90,45 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı. Yuan cinsinden dış ticaret fazlası ise 640,5 milyar yuan oldu.