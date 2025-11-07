ABD tatil sezonu satışları 1 trilyon doları aşacak

Ulusal Perakende Federasyonu (NRF), Kasım ve Aralık aylarında satışların %3,7 ila %4,2 artarak 1,01–1,02 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Geçen yıl aynı dönemde satışlar %4,3 artışla 976,1 milyar dolara çıkmıştı.

Tatil sezonu; Şükran Günü, Black Friday, Cyber Monday ve Noel gibi büyük alışveriş günlerini kapsıyor ve büyük perakendecilerin gelirlerinde önemli paya sahip. Ancak kalıcı enflasyon, Trump yönetiminin tarifelerinin etkileri ve federal hükümetin kapanması gibi ekonomik baskılar, tüketici güvenini zayıflatıyor.

NRF CEO'su Matthew Shay, "Amerikalı tüketiciler temkinli olsa da temelde güçlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Başekonomist Mark Mathews ise düşük gelirli tüketicilerin temel ihtiyaçlara yöneldiğini belirterek,"Rekreasyon, seyahat ve dışarıda yemek gibi hizmet harcamalarını kısmış durumdalar ama ürün harcamaları devam ediyor" diye konuştu.

Tapestry gibi şirketler, bu yıl için durgun bir tatil sezonu öngörüyor. Mathews, "Tüketiciler şu anda oldukça promosyon odaklı. Fırsat arıyorlar" diyerek perakendecilerin rekabetçi kalmak için kârlarından feragat ettiğini söyledi.

NRF, bu sezon 265.000 ila 365.000 arasında mevsimlik işçi istihdamı bekliyor. Bu rakam, geçen yılki 442.000 kişilik istihdamın altında kalarak daha yumuşak bir iş gücü piyasasına işaret ediyor.