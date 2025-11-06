Suriye’nin enerji sektörüne 7 milyar dolarlık yatırımda uygulama aşamasına geçildi

Suriye'nin ulusal enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen yatırım; toplam 5000 MW kurulu güce ulaşacak dört doğalgaz kombine çevrim santrali ve bir güneş santralinden oluşuyor. Santral sahalarının topografik etütlerinin yapılması ve gerekli teknik çalışmalar da dahil olmak üzere tüm mühendislik ve teknik hazırlıklar tamamlandı. Bugün imzalanan nihai anlaşmayla birlikte projede uygulama aşamasına geçilmiş oldu.

SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

Suriye'nin Kuzey Halep, Zayzoun, Deir-Azzour ve Mehardeh bölgelerinde toplam 4.000 MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santralleri, ayrıca Wedian Alrabee ve Deir-Azzour bölgelerinde toplam 1.000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinden oluşan devasa yatırım; performans, verimlilik ve güvenilirlik açısından en gelişmiş teknolojilerle hayata geçirilecek. Ayrıca; çevre ve kamu güvenliği açısından en yüksek uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülecek.

SURİYE EKONOMİSİNDE ADETA BİR KATALİZÖR OLACAK

Bu dev yatırım, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden oluşturma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme sürecinde adeta bir katalizör görevi görecek. İstikrarlı ve güvenilir elektrik arzı sayesinde sanayi ve üretim tesislerinin tam kapasite çalışması desteklenerek yeni tarım, sanayi ve ticaret yatırımlarının önü açılacak.

Aynı zamanda; üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracak, yerli ve yabancı yatırımları teşvik edecek, enerji sektöründe uzmanlığın yerelleşmesine katkı sunacak. Söz konusu projelerin inşaat ve işletme aşamalarında doğrudan ve dolaylı on binlerce istihdam yaratılacak.

"EKONOMİK BÜYÜMENİN VE KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLACAK."

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, imza töreninde yaptığı konuşmada "Bu yatırım, ulusal ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda üretim kapasitesini güçlendirecek, üretim açığını kapatacak. Artan elektrik talebini karşılayarak, enerji altyapısını istikrara kavuşturacak ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek.

Ekonomik büyümenin temel direği ve itici gücü olacak bu proje; üretim ve hizmet sektörlerinin verimliliğini artıracak, yatırımları teşvik edecek ve sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkılar sunacak. Enerji sektöründe bölgesel iş birliğini ve entegrasyonu güçlendiren bu stratejik yatırımda yer alan her biri sektöründe lider olan şirketlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"SURİYE EKONOMİSİNE VE BÖLGESEL KALKINMAYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KATKI SUNACAĞIZ."

İmza töreni sonrasında açıklamada bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, "Suriye enerji sektöründe dönüm noktası niteliği taşıyan böylesine kapsamlı bir yatırımı, değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bölgesel iş birliğini ve entegrasyonu güçlendiren bu stratejik yatırım; yalnızca Suriye'nin enerji arz güvenliğini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda dış ticaretin gelişimine, istihdamın artırılmasına, yatırımların teşvik edilmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacak" dedi.

"İSTİKRAR, KALKINMA VE ENERJİYE ERİŞİM HAKKININ YENİDEN TESİS EDİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR ADIM ATIYORUZ."

Cengiz Enerji'nin Türkiye'de edindiği mühendislik gücünü, operasyonel tecrübesini ve yatırım kapasitesini bölgesel ölçekte de konumlandıran bir yapıya ulaştığını vurgulayan Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz imza töreni sonrasında şunları söyledi: "Suriye'de gerçekleştireceğimiz 5.000 MW'lık enerji üretim projeleri, yalnızca bölgenin yeniden yapılanmasına katkı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda enerji sektöründe uluslararası iş birliğinin, güvene dayalı ortaklığın ve teknoloji transferinin güçlü bir örneğini oluşturacaktır.

4 adet doğal gaz kombine çevrim santrali ve farklı bölgelerde kurulacak güneş enerjisi santrallerinden oluşan bu entegre yatırım modeli, sadece ticari bir proje değil; istikrar, kalkınma ve enerjiye erişim hakkının yeniden tesis edilmesine yönelik stratejik bir adımdır. Suriye'nin uzun vadeli enerji arz güvenliğine, yerel istihdama ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin inşasına katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

SURİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE İLK VE ÖNDE GELEN KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ

7 milyar dolarlık enerji yatırımı; Suriye enerji sektöründe ilk ve önde gelen kamu-özel iş birliği modeli olma özelliği taşıyor. Tüm sektörlere örnek olması beklenen bu iş birliğinin; Suriye'deki yatırım ortamının cazibesini artırması ve uluslararası yatırımcıları cezbederek daha büyük yatırımların önünü açması bekleniyor.