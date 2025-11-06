Kuveyt açıkladı: Körfez-Avrupa ticari işbirliği hacmi 150 milyar avroyu geçti

Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt'te Abdullah es-Salim Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Körfez-Avrupa İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki taraf arasındaki ilişkilerin "1989 işbirliği anlaşmasıyla temellendiğini ve 2024 Brüksel Zirvesi'nin sonuçlarıyla daha da güçlendiğini" belirtti.

Kuveyt Başbakanı, KİK ile AB arasındaki ticaret hacminden övgüyle bahsederek "Forumun, taraflar arasında ortak kalkınmanın ana hatlarının belirlenmesine katkı sağlamasını umuyorum." dedi.

Sabah ayrıca Körfez-Avrupa iş birliğinin, istikrar ve ekonomik açılımın temelini oluşturan yenilenebilir enerji, ileri teknoloji, sağlık hizmetleri, gıda güvenliği ve yenilikçi sanayiler gibi alanlarda somutlaştığını vurguladı.

Avrupa Birliği Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ise forumda yaptığı konuşmada, iki taraf arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini artırma temennisini dile getirerek, "Avrupa ile Körfez arasındaki ekonomik ilişkiler, daha çeşitli ve sürdürülebilir ortaklıklara doğru ivme kazanıyor." diye konuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de KİK-AB ilişkilerinin tarihi derinliğine dikkati çekerek bu ilişkilerin "karşılıklı çıkarlara dayalı gerçek bir ortaklık ruhunu yansıttığını" vurguladı.

"Birlikte Ortak Kalkınma için" sloganıyla iki gün sürecek forum, Avrupa ve Körfez ülkelerinden üst düzey hükümet yetkilileri, iş dünyası liderleri, yatırımcılar ve yenilikçileri bir araya getiriyor.

Etkinlik, iki taraf arasında ticaret, yatırım, bilgi alışverişi ve inovasyon alanlarında yeni fırsatların keşfini hedefliyor.

Forum ayrıca 1988 işbirliği anlaşması ve 2022–2027 ortak eylem programı çerçevesinde ekonomik entegrasyonu derinleştirmeyi ve yatırım ortaklıklarını genişletmeyi amaçlıyor.

Forumda, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sefcovic'in yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Ioannis Tsakiris ve AB'nin Körfez Özel Temsilcisi Luigi Di Maio da yer alıyor.