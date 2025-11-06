Japonya’da reel ücretlerdeki düşüş 9 aydır sürüyor

Enflasyona göre düzeltilmiş ve hane halkı satın alma gücünün temel belirleyicisi olan reel ücretler, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Bu düşüş, Ocak ayında başlayan gerileme serisini devam ettirdi.

Ortalama nominal ücret veya toplam nakit kazançlar ise Eylül ayında bir önceki yıla göre %1,9 artarak 297.145 yen oldu. Ancak bu artış, Nisan ayından bu yana ilk kez hızlanan ve %3,4'e yükselen tüketici fiyatlarının gerisinde kaldı.

Ülkenin en büyük işçi konfederasyonu Rengo, geçen ay 2026 bahar ücret görüşmeleri için "%5 veya daha fazlası" hedefi belirledi. Bu yıl Rengo'ya üye sendikalar, 34 yılın en büyük artışı olan ortalama %5,25'lik ücret zammı sağlamıştı.