Almanya’da sanayi üretimi geriledi

Almanya'da sanayi üretimi, Eylül ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre %1,3 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,0 oranında azaldı. Bu veriler, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklandı.

Yıllık bazda ise Ağustos üretimi %3,6 geriledi.

Üç aylık karşılaştırmada, 2025'in üçüncü çeyreğinde üretim ikinci çeyreğe göre %0,8 daha düşük gerçekleşti.

Eylül ayındaki toparlanma özellikle otomotiv sektöründeki %12,3'lük üretim artışından kaynaklandı. Bu sektör, ağustosta %16,7 düşüş yaşamıştı. Bilgisayar, elektronik ve optik ürün üretimi %5,1 artarken, makine ve ekipman üretimi %1,1 azaldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi eylülde aylık bazda %1,9 arttı. Sermaye malları üretimi %3,8, tüketim ve ara malları üretimi ise %0,2 yükseldi. Enerji üretimi %1,3 artarken, inşaat üretimi %0.9 geriledi.

Sanayi üretimi, enerji ve inşaat hariç tutulduğunda, Eylül 2024'e göre %1,2 düşüş gösterdi.