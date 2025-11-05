Dünya Bankasından Nijerya’ya 500 milyon dolarlık kredi

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, yaptığı açıklamada, 500 milyon dolarlık kredinin, hükümetin "Yenilenmiş Umut Gündemi" kapsamında tarımsal ekosistemin büyümesini hızlandıracağını belirtti.

Kyari, kredinin küçük ölçekli çiftçilerin üretim, işleme ve pazarlama ağlarına erişimini güçlendireceğini vurguladı.

Dünya Bankasının 6 yıllık "Agri-Connect" girişiminin, çiftçileri, işlemcileri, piyasaları ve finans sistemlerini birbirine bağlamayı hedeflediğini belirten Kyari, "Bu destek, küçük ölçekli çiftçiliği karlı ve sürdürülebilir tarımsal işletmeye dönüştürmek için önemli bir adım olacak." ifadesini kullandı.

Kyari, projenin çiftçi kümelenmesini, pazar bağlantılarını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin değer zincirlerine entegrasyonunu teşvik edeceğini, ayrıca hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılarak etkinin maksimize edileceğini aktardı.

Bakan Kyari, Agri-Connect projesinin, hükümetin yürüttüğü Özel Tarımsal İşleme Bölgeleri Programı gibi mevcut girişimlerle uyumlu şekilde çalışacağını ve kırsal bölgelerde tarımsal sanayileşmeyi teşvik edeceğini belirtti.