Çin’in hizmet sektöründe büyüme geriledi

S&P Global tarafından derlenen RatingDog Çin Genel Hizmetler PMI verisi, Eylül'deki 52,9 seviyesinden Ekim'de 52,6'ya düştü. Endeksin 50'nin üzerinde kalması, sektörde genişlemenin sürdüğünü gösteriyor.

Büyüme, iç talepteki artışla desteklenirken, dış talep zayıfladı. Yeni ihracat siparişleri dört ay sonra ilk kez daralma bölgesine geçti. Katılımcılar, küresel ticaretteki belirsizlikleri bu düşüşün nedeni olarak gösterdi.

Resmî verilerle hafif farklılık gösteren RatingDog endeksi, Çin'in doğu kıyısındaki küçük ve ihracat odaklı hizmet sağlayıcılarını daha iyi yansıtıyor. Resmî hizmet PMI verisi ise Ekim'de 50,2'ye yükseldi.

İstihdam tarafında ise düşüş hızlandı. Hizmet sağlayıcıları, Mart ayından bu yana ilk kez bekleyen işleri azalttı. Girdi maliyetleri, hammadde ve işçilik giderlerinin etkisiyle son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna rağmen, şirketler satışları desteklemek için fiyatlarını düşürdü.

Bileşik Üretim Endeksi, Eylül'deki 52,5 seviyesinden Ekim'de 51,8'e gerileyerek hem imalat hem de hizmet sektörlerinde büyümenin yavaşladığını gösterdi. Sektörde süregelen istihdam daralması ve kâr marjı baskısı, temel zorluklar arasında yer aldı.