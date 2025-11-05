Almanya’da fabrika siparişleri eylülde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi, eylül ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı. Böylece söz konusu siparişler 4 aylık düşüşün ardından yurt dışından daha fazla siparişle eylülde yeniden arttı.

Fabrika siparişleri Eylül 2024'e göre ise yüzde 4,3 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, eylülde aylık bazda yüzde 1 artış yönündeydi.

Almanya'da eylülde aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 2,5 azalış görülürken, yurt dışı siparişlerde ise yüzde 3,5 artış oldu.

Söz konusu ayda Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ağustos ayına göre yüzde 2,1 ve Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'ya yönelik siparişler yüzde 4,3 arttı.

Eylülde sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık değişiklik olmadı. Tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde ise yüzde 6,2 artış görüldü.

Otomotiv sektöründeki yeni siparişlerin eylülde yüzde 3,2 artması dikkati çekti. İmalat sektöründeki yeni siparişlerde ise yüzde 2,1 gerileme görüldü.

Genellikle oldukça dalgalı seyreden büyük siparişler hariç tutulduğunda, eylülde yeni siparişlerde yüzde 1,9 yükseliş oldu.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 0,8 düşüş olarak açıklanan ağustos ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 0,4 düşüş olarak revize edildi.

"SİPARİŞLERDE HENÜZ NET BİR EĞİLİM BELİRLENEMİYOR"

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, fabrika siparişlerinde ağustosta iç talepte yaşanan güçlü artış ve dış talepte yaşanan düşüşün ardından, son zamanlarda bir gerileme görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Dolayısıyla siparişlerde henüz net bir eğilim belirlenemiyor. Sipariş durumunun gelişimi, devam eden jeopolitik belirsizlikler ve son zamanlarda önemli ara ürünlerin tedarikine ilişkin belirsizlikler nedeniyle hala kırılgan." ifadesi yer aldı.

"DAHA FAZLA SİPARİŞ DAHA FAZLA ÜRETİM ANLAMINA GELMİYOR"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, yaptığı analizde, "Şu anda daha fazla sipariş, daha fazla üretim anlamına gelmiyor. Öncelikle, önceki aylarda kaybedilen siparişleri telafi etmek için daha fazla büyüme gerekiyor. Bu, özellikle birçok şirketin yeniden malzeme sıkıntısından şikayetçi olması nedeniyle oldukça zor olacak. Otomotiv endüstrisi de yaklaşan çip sıkıntısı nedeniyle bu sıkıntıdan muzdarip." değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN EKONOMİSİ

Bu arada, Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Alman ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde durgunluk yaşayarak resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü kendisi üretmesi ve otomotiv endüstrisinde üretimdeki durmalara yol açan çip kıtlığı da ekonomiyi baskılayan nedenler arasında.

Öte yandan Alman hükümet, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden uzun sürebilecek.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.