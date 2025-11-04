Japonya, ekonomik büyüme için strateji kurulu oluşturdu

Hükümet, özel sektör uzmanlarının da yer aldığı Japonya Büyüme Stratejisi Kurulu'nun oluşturulmasını onayladı. Bu kurul, Takaichi yönetiminin güçlü bir ekonomi inşa etme hedefinde temel politika platformu olacak.

Kurulun merkezinin açılışında konuşan Takaichi, "Vergi oranlarını artırmadan vergi gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başbakan, kamu-özel sektör iş birliğiyle bir yatırım yol haritası hazırlanacağını belirtti. Bu yol haritası, yatırımların içeriğini, zamanlamasını ve hedef miktarlarını net şekilde ortaya koyacak.