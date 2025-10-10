Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 21 trilyonu aştı

Tasfiye olunacak alacaklar2 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 592 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 566 milyar TL'si bankalara; 13 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 9 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 5 milyar TL'si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Ağustos 2025 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 2,7 oldu.

TİCARİ KREDİLER 16,5 TRİLYON TL OLDU



Ticari krediler yüzde 40 artarak 16,5 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 76 düzeyinde gerçekleşti. Nakdi krediler içinde TL krediler önceki yıla göre yüzde 32 artarak 8.339 milyar TL olurken; YP krediler ise yüzde 49 artarak 8.207 milyar TL oldu. YP kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Toplam gayri nakdi krediler bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 45 artarak 7.893 milyar TL oldu. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Payı yüzde 19 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Ağustos 2025 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,5 ile inşaat sektörü oldu. Yabancı para nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı en yüksek olan sektör ise yüzde 85 ile enerji sektörü oldu.

BİREYSEL KREDİLER 5,1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI



Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 48 artarak 5.173 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99'u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman şirketleri tarafından kullandırılan 23 milyar TL'lik bireysel kredinin 11,9 milyar TL'si taşıt kredilerinden oluştu. Bireysel kredilerin yüzde 50'sini kredi kartları, yüzde 24'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 12'sini konut kredileri, yüzde 1'ini taşıt kredileri ve yüzde 13'ünü kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

BİREYSEL KREDİ KULLANAN MÜŞTERİLERİN SAYISI 42,8 MİLYON OLDU

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,8 milyon kişi artarak 42,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 121 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İLK DEFA KREDİ KULLANANLAR

Ağustos ayında 224 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 217 bin kişi ilk defa kredi kartı, 111 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullanırken, ilk defa taşıt kredisi kullanan kişi sayısı 14 bin oldu. 14 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Bireysel kredi kartı limit kullanım oranı yüzde 23 oldu. Bireysel kredi kartlarında 0-100.000 TL limit aralığındaki kişi sayısının oranı yüzde 41 iken söz konusu aralığın tutar olarak payı yüzde 7'dir. Ağustos ayı itibariyle bireysel kredi kartlarındaki 11,4 trilyon TL'lik toplam limitin kullanım oranı yüzde 23 oldu.

İSTANBUL, BİREYSEL KREDİDE EN YÜKSEK PAYA SAHİP OLAN İL

Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul yüzde 27, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7'lik bireysel kredi payına sahiptir. Tunceli, Kahramanmaraş ve Adıyaman son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.