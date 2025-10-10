Çin’in ihracat büyümesi eylülde hızlandı

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin medyan tahminine göre, dışa yönelik sevkiyatların Ağustos'taki yüzde 4,4'lük artıştan yükselerek değer bazında yıllık yüzde 6,0 arttığı tahmin ediliyor.

İthalatın bir ay önceki yüzde 1,3'lük kazançtan mütevazı bir artışla yüzde 1,5 büyümesi muhtemel. Kalıcı emlak sektörü durgunluğu, artan iş güvencesizliği ve tüketici odaklı teşviklerin azalması yurtiçi talebi durgun tuttu.

Veriler Pazartesi günü açıklanacak.

Çin'in Eylül ticaret fazlasının Ağustos'taki 102,33 milyar dolardan 98,96 milyar dolara düşmesi bekleniyor ancak üretim devi hala yıl için 1,2 trilyon doları aşan rekor ticaret fazlası yolunda.