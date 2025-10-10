Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 318 bin lira, en yüksek 5 milyon 612 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,3 artışla 5 milyon 580 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 400 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 413 milyon 466 bin 487,51 lira, işlem miktarı ise 1543,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 976 milyon 7 bin 173,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: