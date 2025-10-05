Bitcoin’den yeni rekor!

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 1,50 artarak 4 trilyon 260 milyar dolara yükseldi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD'de 1 Ekim'de federal hükümetin kapanmasının riskleri artmasıyla son 24 saatte yüzde 2,5'ten fazla artarak 125 bin 559 dolara ulaştı.

Böylece Bitcoin'in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dostane düzenlemeleri ve kurumsal yatırımcıların güçlü talebiyle gelen 14 Ağustos'taki 124 bin 480 dolarlık rekorunu yeniledi.

ABD hisse senetlerinde son günlerdeki yükselişler ve Bitcoin ile bağlantılı borsa yatırım fonlarına yeniden girişlerin desteği de söz konusu yükselişte etkili oldu.

TSİ 09.15 itibarıyla 125 bin 149 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yaklaşık yüzde 15 oldu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 1,1 değer kazanarak 4 bin 570 dolar seviyesine yükseldi

HÜKÜMETİN KAPANMASI MALİ RİSKLERİ ARTIRDI

ABD'de Demokratların ve Cumhuriyetçilerin federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması 1 Ekim itibarıyla hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Hükümetin kapanması dolayısıyla Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) 2 Ekim'de haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerini yayımlamazken, 3 Ekim'de de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklanmadı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonominin durumunu değerlendirmede faydalandığı önemli verilerin akışının kesintiye uğramasının, faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artırdığını ifade etti.

Bu arada, ABD doları ve tahvilleri ise federal hükümetin kapanmasıyla ilgili belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelemesi, mali riskleri artırması ve istihdam gibi önemli verilerin açıklanmasını geciktirmesiyle geriledi.

Analistler, hükümetin kapanmasının ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesini olumsuz etkileyeceğini belirterek, dünyanın en büyük ekonomisinde hükümetin mali sıkıntılarının ekonomik belirsizliği artırması nedeniyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yöneleceğini aktardı.

ABD hisseleri, uzun süreli bir kapanma ihtimaline ve belirsizliğe rağmen, yapay zeka ivmesiyle bu hafta rekor seviyelere ulaştı.

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın ise jeopolitik risklerin yanı sıra düşen ABD faiz oranları ve devam eden enflasyon endişeleri arasında merkez bankalarının alımlarıyla desteklenerek yükselişini sürdürdü.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz indiriminin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirterek, ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerin yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesine yol açtığını kaydetti.