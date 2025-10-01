Türkiye’nin petrol ithalatı temmuzda arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 11,7 artarak 2 milyon 922 bin 330 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 9,5 artarak 1 milyon 369 bin 465 tona yükseldi.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 4 milyon 853 bin 924 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 3 milyon 9 bin 687 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 525 bin 888 tonla Kazakistan ve 495 bin 836 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 artarak 558 bin 507 tona, motorin satışları da yüzde 6,7 artarak 2 milyon 495 bin 603 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 7,9 artışla 3 milyon 203 bin 971 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 12,1 ARTTI

Söz konusu dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 17,8 artışla 634 bin 47 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 666 artışla 237 bin 626 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 23,4 azalışla 126 bin 545 ton oldu.

Benzin türleri ihracatı ise yüzde 21,6 azalarak 10 bin 363 tona geriledi.

Petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 12,1 artarak 1 milyon 283 bin 621 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 artışla 1 milyon 482 bin 769 ton olarak kaydedilirken, havacılık yakıtları üretimi yüzde 0,3 artışla 622 bin 339 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 19,4 azalışla 113 bin 653 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, benzin türleri üretimi yüzde 2,5 artışla 483 bin 186 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 8,6 artışla 3 milyon 547 bin 336 ton olarak kayıtlara geçti.