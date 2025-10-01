Temmuz ayı doğal gaz ithalat rakamları belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 633 milyon 760 bin metreküpü boru hatlarıyla, 279 milyon 130 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 8,5 artarak 3 milyar 912 milyon 890 bin metreküp oldu.

Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 775 milyon 240 bin metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 1 milyar 4 milyon 230 bin metreküp ile Azerbaycan, 854 milyon 280 bin metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 279 milyon 130 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 1 AZALDI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi temmuzda yıllık bazda yüzde 7,5 artarak yaklaşık 3 milyar 533 milyon 290 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 1,4 artışla 1 milyar 65 milyon 190 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 16 artarak 1 milyar 548 milyon 300 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 1,64 azalarak 333 milyon 490 bin metreküp oldu.

DOĞAL GAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artışla 4 milyar 318 milyon 810 bin metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 54 milyon 710 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 264 milyon 100 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.