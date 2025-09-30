Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 555,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 23.745 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 9.292 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 42.533 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.334 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.864 puan seviyesinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artarak beklentiler dahilinde, yıllık yüzde 1,4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle risk iştahı azaldı.

Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının ABD ekonomisinin gidişatını anlamak için ihtiyaç duyulan bazı önemli verilerin yayımlanmasının engellenebileceğinden endişe duymaya devam ediyor. Bu veriler arasında, cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi de yer alıyor.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD'de ise New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.