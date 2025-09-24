Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,43 puan ve yüzde 0,36 azalışla 11.291,31 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 2,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,86 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel negatif bir seyir izledi.

Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,4 puan azalarak 100,2'ye gerilerken, imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de yeni konut satışları, mortgage başvuruları ile inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.