Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:12 Son Güncelleme: 23.09.2025 11:16

KİT'lerde en yüksek ödenek 332 milyar lirayla TPAO'ya verildi

KİT’lerde en yüksek ödenek 332 milyar lirayla TPAO’ya verildi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2026 için 332 milyar 555 milyon lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı��ı (TPAO) Genel Müdürlüğüne verildi.

2026-2028 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yapılan derlemeye göre, KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Bu kapsamda, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 679 milyar 252 milyon 486 bin lira, 2027 için 708 milyar 515 milyon 275 bin lira, 2028 için de 647 milyar 861 milyon 499 bin lira oldu.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 48,95'i TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2026 için 332 milyar 555 milyon lira, 2027 için 298 milyar 100 milyon lira, 2028 yılı için de 220 milyar 350 milyon lira bütçe öngörüldü.

TPAO'yu, 113 milyar 85 milyon lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 67 milyar 834 milyon lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise gelecek yıl için 72 milyon 655 bin lirayla Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ'ye (TEMSAN) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2026 için 99 milyon 200 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2027 için 110 milyon 50 bin lira, 2028 için 118 milyon 888 bin lira oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2026 için 842 milyon lira, 2027 yılı için 934 milyon 74 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2028 yılı için bu tutar 1 milyar 9 milyon 33 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 650 milyon lira olan teklif tavanı, 2027 için 721 milyon 93 bin lira, 2028 için 779 milyon 4 bin lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 1 milyar 420 milyon liralık ödenek teklif tavanı, 2027 için 1 milyar 575 milyon 200 bin lira, 2028 için 1 milyar 701 milyon 400 bin lira oldu.

Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünün ise gelecek yıl için 2 milyar 577 milyon lira olan ödenek teklif tavanı, 2027'de 2 milyar 858 milyon 668 bin lira, 2028'de 3 milyar 88 milyon 480 bin lira olarak kayıtlara geçti.

KİT'lerin 2024-2026 dönemi ödenek teklif tavanları (TL) şöyle:

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

2026

2027

2028

BOTAŞ

67.834.000.000

85.300.000.000

60.000.000.000

ÇAY İŞLETMELERİ

99.200.000

110.050.000

118.888.000

DEVLET MALZEME OFİSİ

311.500.000

345.570.000

373.323.000

DHMİ

21.000.000.000

23.300.000.000

25.200.000.000

ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

10.639.000.000

11.710.000.000

12.440.000.000

ET VE SÜT KURUMU

650.000.000

721.093.000

779.004.000

ETİ MADEN

13.000.000.000

15.375.200.000

17.587.878.000

KIYI EMNİYETİ

3.580.000.000

3.972.000.000

4.302.000.000

T.TAŞKÖMÜRÜ

1.150.000.000

1.600.000.000

2.500.000.000

TARIM İŞLETMELERİ

1.420.000.000

1.575.200.000

1.701.400.000

TCDD

113.085.000.000

126.770.659.000

136.251.806.000

TCDD TAŞIMACILIK AŞ

38.000.000.00042.157.094.00045.542.352.000

TEDAŞ

857.600.000

961.094.000

935.504.000

TEİAŞ

60.180.000.000

80.000.000.000

102.000.000.000

TEMSAN

72.655.000

80.600.000

87.075.000

TKİ

309.531.000

340.573.000

361.423.000

TOPRAK MAH. OFİSİ

842.000.000

934.074.000

1.009.033.000

TPAO

332.555.000.000

298.100.000.000

220.350.000.000

TÜRASAŞ

11.090.000.000

12.303.400.000

13.233.333.000

ŞEKER FABRİKALARI AŞ

2.577.000.000

2.858.668.000

3.088.480.000

TOPLAM

679.252.486.000

708.515.275.000

647.861.499.000

