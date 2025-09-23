Brent petrolün varili 65,61 dolardan işlem görüyor

Dün 66,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,07 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,6 azalarak 65,61 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,83 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatını yeniden başlatmak için merkezi hükümet, bölge hükümeti ve petrol şirketleri arasında üçlü bir anlaşmanın imzalanacağını duyurmasıyla artan arz fazlası endişeleri etkili oldu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşeva Hawramani, basına yaptığı açıklamada, bölgesel hükümet, merkezi hükümet ve petrol üretim şirketlerinin petrol meselesinde anlaşmaya vardığını ve üçlü bir sözleşmenin imzalanacağını belirtti.

Irak merkezi hükümetinin davacı olması nedeniyle Paris'teki uluslararası tahkim mahkemesi 25 Mart 2023'te verdiği bir kararla IKBY'den ve Kerkük'ten petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını durdurmuştu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 25 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, Irak merkezi hükümetinin açtığı dava nedeniyle IKBY'den Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının durdurulmasını eleştirmişti.

Analistler, piyasalarda arz fazlası endişelerinin ve talep görünümündeki belirsizliğin devam ettiğini, IKBY boru hattının yeniden devreye alınmasının ise fiyatlar üzerinde baskı yarattığını ifade ediyor.

Öte yandan, Irak, OPEC+ anlaşması kapsamında uyguladığı gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak kaldırmasının ardından petrol ihracatını artırdığını duyurdu. Ülkenin devlet petrol pazarlama şirketi SOMO, ağustosta günlük ortalama 3,38 milyon varil ihracat yapıldığını, eylülde bu rakamın 3,4-3,45 milyon varil/gün aralığında beklendiğini açıkladı.

Piyasa oyuncuları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin bilgi edinmek için Amerikan Petrol Enstitüsünün gün içinde duyuracağı ticari ham petrol stokları öngörüsünü bekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini yarın açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 68,71 doların direnç, 65,29 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.