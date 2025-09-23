Almanya’nın vergi gelirlerinde yüzde 2’lik artış

Almanya Maliye Bakanlığı aylık raporunda, öncü göstergelerin zayıf olduğunu ve yapısal sorunların devam ettiğini belirtti. Raporda, "Kısa vadede ekonomik ivmede belirgin bir hızlanma beklenmiyor" denildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, zayıf sanayi üretimi, enerji fiyatları üzerindeki baskılar ve yavaşlayan küresel talep nedeniyle 2024 yılında üst üste ikinci kez daraldı. Analistler, özellikle ABD'nin yeni gümrük vergileri yürürlüğe girerse, ülkenin 2025 yılında daha da zorlu bir dönemle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. Almanya'nın ihracata büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle, 2024 yılında 253 milyar euroya ulaşan ikili mal ticaretiyle en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ticaretteki herhangi bir aksaklık, ekonomisini daha da zorlayabilir.

Ocak ve Ağustos ayları arasında vergi gelirleri yıllık bazda %6,8 artarak 576,5 milyar euroya ulaştı. Hükümetin tahminlerine göre, 2025 yılı genelinde toplam vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre %3,7 artışla 893,3 milyar euroya çıkması bekleniyor.