Temmuz ayı dış ticaret rakamları belli oldu

Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:25

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 yükselişle 108,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 düşüşle 85,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,695
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9

