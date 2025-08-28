Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:25

Temmuz ayı dış ticaret rakamları belli oldu

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.