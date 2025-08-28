Sentetik iplikten dokuma kumaş ithalatına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, giyim için sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesi ve yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, Mısır'dan ithal edilen bu ürüne yönelik koruma önlemleri, belirlenen tarifelerle sürdürülecek.

Tebliğde CIF bedeline ve firmalara göre belirlenen yeni tarifelere yer verildi.