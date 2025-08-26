New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalarak 45.236,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.435,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kayıpla 21.443,63 puana indi.

Trump'ın Fed ile arasındaki gerilim tırmanırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Cook'a yönelik mektubunda Trump, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı.

Trump, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne sürdü.

Cook, avukatı Abbe Lowell aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasa kapsamında herhangi bir neden bulunmamasına rağmen 'sebep göstererek' beni kovduğunu iddia etti, ancak bunu yapmaya yetkisi yok." ifadesini kullandı.

Lowell ise Trump'ın "yasa dışı" eylemini engellemek için gerekli her türlü önlemi alacaklarını bildirdi.

Analistler, Trump'ın söz konusu kararının Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeleri desteklediğini belirterek, gelişmenin yatırımcılar tarafından, bir süredir hükümet ve Banka arasında devam eden politika anlaşmazlığına ilişkin ilk müdahale olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Trump'ın bu hamlesi sonrasında dolar endeksi yüzde 0,17 azalarak 98,26 değerine indi.

ABD Başkanı Trump, ayrıca sosyal medya hesabından, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü.

Ülkede S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.