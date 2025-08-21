Altının gramı 4 bin 390 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 407 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 390 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 240 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 840 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 337 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında uygulamaya aldığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını korurken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler de sürüyor.

Dün yayımlanan Fed tutanaklarında yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi. Bazı Fed yetkilileri para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı belirtti.

Öte yandan, merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, önemli ekonomik konuları ve uzun vadeli politika zorluklarını tartışmak ve bu konularda görüş alışverişinde bulunmak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bugün başlayacak sempozyumda buluşacak.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'de yapacağı açıklamaların ardından azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 82'ye gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.