ABD Dışişleri Bakanı, Türkmenistanlı mevkidaşı ile ekonomik ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun, Türkmen mevkidaşı Meredov'u başkent Washington'da ağırladığı bildirildi.

Görüşmede, ABD ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada, bölgesel entegrasyonun "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları Toplantısı aracılığıyla teşvik edilmesi konusunda mutabık kalındığı, ayrıca bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi hususunda da görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Rubio'nun İsrail-İran çatışması sırasında İran'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarına sağladığı yardımlar için Türkmenistan'a teşekkür ettiği vurgulandı.

11. ABD-TÜRKMENİSTAN YILLIK İKİLİ İSTİŞARESİ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada ise Meredov'un, ABD'nin Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı John Mark Pommersheim ile ABD ve Türkmenistan arasındaki yıllık ikili istişarelerin 11'incisini gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yaptığı açıklamada Washington'un, Türkmenistan'ı ABD ile ikili ve bölgesel güvenlik konularında işbirliğini artırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Pigott, "ABD, Türkmenistan ile ortak zorlukların üstesinden gelmek ve gelecek yıl ikili ilişkilerde yeni başarıları kutlamak için işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.