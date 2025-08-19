Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,93 puan ve yüzde 0,48 artışla 10.982,70 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 64,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen yüzde 1,47 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.