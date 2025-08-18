Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 213,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,4 artarak 205,7 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise haziranda ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 237,2 milyar avro, ithalat ise yüzde 6,8 yükselerek 230,2 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası haziranda 7 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,2 milyar avro ile ABD, 30,1 milyar avro ile İngiltere, 17,6 milyar avro ile İsviçre, 16,9 milyar avro ile Çin ve 9,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,4 milyar avro ile Çin, 30,6 milyar avro ile ABD, 13,6 milyar avro ile İngiltere, 11,9 milyar avro ile İsviçre, 8,5 milyar avro ile Türkiye oldu.