ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon varil artışla 426 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 403 milyon 200 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 800 bin varil azalışla 226 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 2-8 Ağustos haftasında 43 bin varil artışla 13 milyon 327 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 958 bin varil artışla 6 milyon 920 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 259 bin varil artışla 3 milyon 577 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.