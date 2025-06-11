ABD’nin ham petrol üretiminin düşmesi bekleniyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) yayınladığı aylık Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD ham petrol üretiminin önümüzdeki yıl bu yılki günlük 13,42 milyon varil seviyesinden 13,37 milyon varile düşeceğini öngördü.

Bu tahmin, EIA'nın gelecek yıl ABD ham petrol üretiminde 2021 yılından bu yana ilk kez bir düşüş öngördüğüne işaret ediyor.

EIA, gelişmiş ülkelerdeki tüketimin azalmasını gerekçe göstererek bu yıl için toplam dünya petrol tüketimi tahminini yaklaşık 200.000 varil azaltarak 103,5 milyon varile indirdi.

EIA, ABD doğal gaz üretiminin ve talebinin 2025 yılında rekor seviyelere yükseleceğini açıkladı.

EIA, kuru gaz üretiminin 2024'teki günlük 103,2 milyar kübik feetten (bcfd) 2025'te 105,9 bcfd'ye ve 2026'da 106,4 bcfd'ye yükseleceğini öngördü. Bu rakam 2023 yılındaki 103,6 milyar metreküp ile karşılaştırıldığında rekor seviyede.

Kurum ayrıca 2024 yılında 90,5 milyar varil olan yurtiçi gaz tüketiminin 2025 yılında 91,3 milyar varile yükseleceğini ve 2026 yılında 91,1 milyar varile gerileyeceğini öngördü.

Haziran ayında 2025 yılı için yapılan tahminler, EIA'nın Mayıs ayında yaptığı 104,9 milyar varillik arz tahmininden daha yüksek olup, kurumun Mayıs ayında yaptığı 91,3 milyar varillik talep tahminine göre değişmemiştir.

Ajans, ABD'nin ortalama sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının 2024 yılındaki 11,9 bcfd'lik rekor seviyeden 2025 yılında 14,6 bcfd'ye, 2026 yılında ise 16,0 bcfd'ye ulaşacağını tahmin etmektedir.