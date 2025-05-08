Brent petrolde Fed etkisi yaşanıyor

Dün 63,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,27 artarak 61,05 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,88 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmelerin yatırımcıların risk iştahını artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararının ardından küresel piyasalarda yaşanan yükselişle değer kazandı.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'le tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını bildirdi.

Çin'e uygulanan tarifelere yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise, Pekin'le ticaret konusunda müzakerelerin kilidini açmak için Çin'e uygulanan gümrük vergilerini önceden düşürmek istemediğini söyledi.

Trump, bugün için büyük ve saygın bir ülkeyle bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olabileceği iddia edildi.

Öte yandan, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtilerek, daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin arttığı görüşü aktarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde yükseldiğine işaret eden Powell, tarifelerin bu artışa neden olan faktör olarak gösterildiğini aktardı. Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun ise yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olmaya devam ettiğini belirtti.

Piyasa oyuncuları tarafından beklenen bir adım olmasına rağmen, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'nin ekonomisinde yavaşlama sinyali vererek petrol fiyatlarındaki artışı sınırlıyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), "Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, OPEC+'ın üretim artışı kararı ve OPEC dışı ülkelerdeki üretim artışı küresel stokların yükselmesine neden oldu. Bu durumun yılın geri kalanında petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Rapora göre, yılın ilk dört ayında stoklara günlük ortalama 300 bin varil petrol eklendi. Bu artışın yıl genelinde günlük 400 bin varile ulaşması, 2026'da ise 800 bin varil seviyesine çıkması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,54 doların direnç, 59,35 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.