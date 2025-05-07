API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 3,76 milyon varil artan petrol stokları, 2 Mayıs ile sona eren hafta 4,49 milyon varil aşağı geldi. Analistler stoklarda 2,5 milyon varil seviyesinde bir düşüş bekliyorlardı.

Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 18 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 600 bin varil artışla 398,1 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarında üst üste dördüncü haftasında da aşağı geldi. Önceki hafta 3,14 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,97 milyon varil daha geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %4 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste yedi hafta süren düşüşünü sonlandırdı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 2,52 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 2,24 milyon varil artış görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %13 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 674 bin varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 854 bin varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,7 milyon varil azalan petrol stoklarında, 2 Mayıs ile sona eren haftada 1,3 milyon varil daha düşüş olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,5 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %88,6 seviyesinden %89,2 seviyesine ç��kacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.