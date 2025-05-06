Ons altın fiyatı yükselmeye devam ediyor

Altın fiyatları, ABD BaşkanıTrump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin endişelerin güvenli liman talebini yeniden ön plana çıkarmasının etkisiyle yükseldi. Fed'in bu hafta yapılacak FOMC toplantısında yılın geri kalanında faiz indirimine devam edeceği sinyallerini vereceği beklentisi de altına destek oldu.

Ons altın 22 Nisan'dan bu yana ilk kez 3387,01 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,75 artışla 3359,17 dolarda. Altın fiyatı ay başından bu yana yüzde 2,1, yıl başından bu yana yüzde 28 yükseldi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilenen gümrük vergisi endişeleri nedeniyle yatırımcıların portföy oynaklığına karşı korunmak için güvenli liman varlığına dönmesiyle bu haftaya güçlü bir yükselişle başladı" dedi.

Rong, "Herhangi bir güvercin sinyal, altın için daha fazla destek sağlayabilir ve daha geniş yukarı yönlü momentumunu güçlendirebilir" diye konuştu.

Analistler, ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3319 doları işaret ediyorlar. Buranın altına inilmesi halinde yeniden 3250 dolara doğru geri çekilme olabileceği vurgulanıyor.