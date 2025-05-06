IMF Başkanı’ndan Çin açıklaması: Sesimizi yükselttik

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin Çin'in ekonomik modelini değiştirmesi gerektiği konusunda sesini yükselttiğini söyledi.

Milken Enstitüsü Küresel Konferansı'nda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fon'un temel ekonomik istikrar misyonuna geri dönmesi yönündeki direktifinin bir sonucu olarak IMF'nin Çin'e karşı daha sert olması gerekip gerekmediği sorulduğunda Georgieva IMF'in "tam olarak bunu yaptığını" söyledi.

"Uzun bir süredir Çin'in kendisini yurt içinde etkileyen ve uluslararası alanda da etkileyen dört sorunla başa çıkması gerektiğini dile getiriyoruz. Bir, ihracattan daha fazla tüketime geçiş. İki, emlak sektörünü düzeltin" diye konuşan Georgieva, Pekin'in ayrıca büyüme için hizmet sektörünü kucaklaması ve devletin ekonomideki rolünü azaltması gerektiğini sözlerine ekledi.

Georgieva, Çin'in, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle ABD'nin ihracat talebindeki keskin düşüşten kaynaklanan deflasyonist baskılarla karşı karşıya kalacağını, Avrupa'nın da daha az talep göreceğini ve bunun da enflasyonu ılımlı hale getirebileceğini söyledi. Bu arada ABD'nin de enflasyonist baskıları arttıracak bir arz şokuyla karşı karşıya kalacağını sözlerine ekledi.