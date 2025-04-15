Apara Piyasalar Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı
Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:21 Son Güncelleme: 15.04.2025 15:27

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 46 milyar 878,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 12 milyar 105 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 845 milyon lira, net satış 6 milyar 878,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede reel basit faiz yüzde 4,87, reel bileşik faiz ise yüzde 4,92 oldu.

Kamudan gelen 35 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 316 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 46 milyar 878,2 milyon lira borçlandı.

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Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı
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