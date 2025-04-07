Bitcoin 77 bin doların altına indi

ABD hisse senetlerinin Başkan Donald Trump'ın kısıtlayıcı küresel tarifelerinin devreye girmesiyle 2020'den bu yana en kötü düşüşünü yaşamasının ardından yatırımcılar daha fazla finansal piyasa oynaklığına hazırlanırken Bitcoin 77.000 doların altına geriledi.

Bitcoin fiyatı Asya hisse senedi piyasalarında, Avrupa ve ABD vadeli endekslerindeki düşüşle birlikte 76665,74 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 2,46 düşüle 76872,02 dolarda.

Bitcoin genellikle büyük bir teknoloji hissesi gibi işlem görüyor ve tüccarlar tarafından genellikle piyasa duyarlılığının öncü bir göstergesi olarak görülüyor.

Diğer kripto para birimleri de büyük kayıplar yaşadı. Etherum'un fiyatı yüzde 2,2 düşüşle 1539,10 dolara indi.Kri

Kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yüzde 8,56 azaldı.

Bitcoin'in piyasada değeri yüzde 7,91, Ethereum'un değeri yüzde 14,89 geriledi. Solana yüzde 14,38 ve XRP yüzde 15,71 eridi.