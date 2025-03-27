Goldman Sachs altın fiyatı tahminini yükseltti

Goldman Sachs, 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3.100 dolardan 3.300 dolara yükseltirken, hedef aralığını ons başına 3.250 ila 3.520 dolar olarak belirledi.

Bank of America da ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yakın vadede fiyatları desteklemeye devam etmesini gerekçe göstererek 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini yükseltti.

BofA, önceki tahminleri sırasıyla 2.750 ve 2.625 dolar olan altının 2025 yılında ons başına ortalama 3.063 dolar ve 2026 yılında ons başına ortalama 3.350 dolar olmasını bekliyor.

Goldman Sachs, revize edilen görünümün arkasındaki temel faktörler olarak beklenenden daha güçlü borsa yatırım fonu girişlerini ve devam eden merkez bankası talebini gösterdi.

Banka ayrıca merkez bankası talebine ilişkin varsayımlarını da artırarak, önceki 50 tonluk tahmininden şimdi ayda 70 metrik ton alım öngörüyor.

Banka, ayarlamanın ABD politikasına ilişkin artan belirsizlik ve Çin'in önümüzdeki üç ila altı yıl boyunca hızlı altın alım hızını sürdürebileceği beklentilerinden kaynaklandığını söyledi.

Goldman Sachs, "Altın ETF tarafında, ABD ekonomistlerimiz 2025'te iki adet 25 baz puan Fed faiz indirimi ve 2026'nın ilk yarısın bir ek faiz indirimi beklemeye devam ediyor ve bu da ETF girişleri için temelimizi destekliyor" dedi.