Ons altın rekor seviyelerden geri çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik ve endişe, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin devam etmesi güvenli liman olarak görülen altına destek verse de kar realizasyonları altın fiyatını tepe noktasından bir miktar uzaklaştırdı.

Dün 3057 dolar seviyesine kadar tırmanan ve ardından gerilemeye başlayan ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,40 düşüşle 3031,95 dolardan işlem görüyor.

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda,"Altının yeni bir rekor kırması için kendi başına bir tetikleyici görmemiz gerektiğini bile düşünmüyorum. Altının yükselmeye devam etmesi için gereken tüm temel unsurlar mevcut. Altın için yakın bir düzeltme göremiyorum. Ancak yükseliş trendini uzatmadan önce bir miktar şarj için 3.000 dolara geri çekilmesi oldukça muhtemel" diye konuştu.