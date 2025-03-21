Brent petrolde ateşkes etkisi yaşanıyor

Dün 71,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 71,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının artması ve Ukrayna ve Rusya arasında sağlanan ateşkes ile düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışla 437 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. ABD'de stokların artması, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin zayıfladığına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Bunun yanı sıra, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "İki lider enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı." dedi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. ABD'li sözcü, Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün ise Zelenskiy ile çok verimli telefon görüşmeleri yaptığını ve müzakerelere ilişkin mesafe katedildiğini söyledi.

Leavitt, "İki lider enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek." diye konuştu.

Barışa hiç bu kadar yakın olunmadığına işaret eden Leavitt, "Başkan Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş Başkan Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasında geçici barış anlaşması sağlanmasının ve bir ay boyunca karşılıklı enerji altyapılarına saldırmama konusunda uzlaşmaya varmalarını, piyasalar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Öte yandan, İsrail ordusunun ateşkesi bozması ve OPEC+ grubunun üretim kesintisi planları petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 617'ye, yaralı sayısı ise 112 bin 950'ye yükseldi.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu perşembe günü yaptığı açıklamada, yedi üye ülkenin son dönemdeki üretim artışlarını dengelemek amacıyla üretimi azaltacağını duyurdu. OPEC+ grubunun üretim kesintileri, ilerleyen aylarda arzın azalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirerek fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçti.

Plana göre, günlük üretim kesintileri 189 bin ile 435 bin varil arasında değişecek ve bu uygulama Haziran 2026'ya kadar devam edecek. Üretim kesintilerinin ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Irak'ta gerçekleşmesi beklenirken, Kazakistan'ın son aylarda OPEC+ üretim kotalarının üzerinde petrol ürettiği belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 73,72 doların direnç, 68,28 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.