BofA’dan Çin hisse senedi uyarısı

BofA Securities stratejistlerine göre Çin'in hisse senedi rallisi, 2015'teki patlama ve çöküş döngüsüyle benzerlikleri göz önüne alındığında "yakında anlamlı bir düzeltme" ile karşı karşıya kalabilir.

Winnie Wu liderliğindeki stratejistler, Hang Seng China Enterprises Endeksi (HSCEI) ve MSCI Çin Endeksi'nin her ikisinin de Ocak ortasındaki en düşük seviyelerden en az %30 yükseldiğini, bunun da 2015'te piyasa düşmeden önce görülen kazançların hızına benzediğini savundular.

Mayıs 2015'te zirve yapan HSCEI göstergesi, bir sonraki yılın Şubat ayına kadar yaklaşık %50 düştü ve henüz o seviyeye ulaşamadı.

Stratejistler, "Mevcut döngü ile 10 yıl önceki ekonomik yeniden dengelenme döngüsü ve politika döngüsü arasında oldukça temel benzerlikler var. Bununla birlikte, çoklu genişleme odaklı bir ralli kırılgan olabilir" dedi.