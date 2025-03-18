ANZ altın fiyatı tahminlerini yükseltti

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yol açtığı ekonomik endişelerden korunmak istemesiyle Salı günü ikinci kez 3.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir zirve yaptı.



Banka, altın için "tırmanan jeopolitik ve ticari gerilimler, gevşeyen para politikası ve güçlü merkez bankası alımlarından kaynaklanan güçlü rüzgarlar nedeniyle yükseliş görüşümüzü koruyoruz" dedi.



Geleneksel olarak jeopolitik istikrarsızlığa karşı güvenli bir varlık olarak görülen altın, bu yıl şimdiye kadar %14'ün üzerinde değer kazandı. Külçe altın 14 kez rekor seviyeye ulaştı.



ANZ, "Altın piyasasına gelince, ithalat tarifeleri korkusu, arzın ABD'ye akmasıyla Londra spot piyasasındaki likiditeyi sıkılaştırdı. Bu durum, Comex vadeli işlemleri ile Londra spot arasındaki farkın genişlemesiyle arbitraj işlemlerini tetikledi," dedi.



"ARZDAKİ BU DENGESİZLİĞİN NORMALLEŞMESİNİN BİRAZ ZAMAN ALACAĞINI VE GÜMÜŞ FİYATLARINI DALGALI TUTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



Ancak bankanın analistleri araştırma notunda, endüstriyel talebin gümrük vergisiyle ilgili olumsuzluklara rağmen dirençli olacağını belirterek, yatırım talebinin gümüşün fiyatını yükseltmek için çok önemli olacağını ekledi.



Banka, kısa vadede gümüşün ons başına $34-$36 aralığında işlem göreceğini kaydetti.