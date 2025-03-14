Wall Street’te endeksler düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkese ilişkin yatırımcı şüphelerinin riskli varlıklar üzerinde baskı yaratmasıyla Perşembe günü Wall Street hisse senetleri değer kaybetti ve altın rekor seviyeye ulaştı.

19 Şubat'ta rekor seviyeye ulaşmasından bu yana yüzde 10'dan fazla değer kaybeden ve piyasa değerinden yaklaşık 5 milyon dolar silen mavi çip S&P 500 yüzde 1,39 düşüşle kapanarak endeksi düzeltme bölgesinde bıraktı.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik yüzde 1,96 geriledi. Aralık ayında gördüğü tarihi zirvesinin yüzde 14 altına indi.

Dow Jones Sanayi Endeksi'nde düşüş yüzde 1,3 oldu.

Yatırımcıların güvenli liman olarak altına hücum etmesiyle ons başına fiyat 2.990,17 $ ile yeni bir zirve yaptı. Ons altın çok uzun süredir konuşulan 3000 dolar hedefinden artık sadece 10 dolar uzakta. Ancak piyasa şimdiden hedefi 3500 dolara doğru taşımış durumda.

Yatırımcıların Trump'ın agresif ticaret gündeminin ABD'nin ekonomik büyümesine darbe vuracağına dair endişeleri artarken, Başkan Trump'ın AB'den alkol ithalatına yüzde 200 misilleme gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile olası bir ateşkesin nasıl uygulanacağı ve izleneceğine dair endişelerini dile getirmesinin, 30 günlük değil uzun süreli bir ateşkes istemesinin ardından yatırımcı duyarlılığı daha da darbe aldı ve hisse senedine satış getirirken, altına yönelimi hızlandırdı.