Ons altın Trump politikalarının belirsizliğinden destek almaya devam ediyor

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin sağladığı destek ve tarife savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı altına olan talebi devam ettiriyor. Ons altın bu sabah 2947,14 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2944,66 dolara yükseldi.

Marex analisti Edward Meir, "3.000 doların bir sonraki mantıklı hedef olduğunu ve muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde ulaşılacağını düşünüyorum. TÜFE verileri cesaret vericiydi ancak tarife artışının henüz enflasyon verilerine yansımadığından şüpheleniyorum" dedi.

Ons altın için bugün destek noktası 2927 dolarda, buranın aşağı kırılması halinde 2909 dolara kadar geri çekilme olabilir.

Yukarıda direnç ise 2956 dolar, bu seviyenin geçilmesi halinde 3000 dolar hedefine doğru ilerleyişin süreceği öngörülüyor.

Gümüş ise bu sabah yüzde 0,2 kayıpla 33,18 dolarda.