Nikkei kazanımlarının büyük bölümünü geri verdi

Çin ve Hong Kong hisseleri bu sabah teknoloji ve yapay zeka ile ilgili firmaların baskısıyla düştü, ancak bankacılık ve enerji hisselerindeki kazançlar daha geniş çaplı düşüşü hafifletmeye yardımcı oldu.

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi ise Wall Street'i takip ederek günü güçlü bir başlangıç yaptı ancak, kapanışa doğru kazanımlarının önemli bölümünü geri verdi.

Erken saatlerde yüzde 1'in üzerinde artış gösteren Nikkei 225 Endeksi şu sıralarda yüzde 0,25 artışla 36912,93 puanda.

Şangphay Bileşik Endeksi yüzde 0,44 düşüşle 33570,01 puana gerilerken, CSI 300 de yüzde 0,21 düştü.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi .HSI %0,7 zayıflarken, Hang Seng Teknoloji Endeksi %2,2 geriledi.

Trump, Avrupa Birliği mallarına daha fazla gümrük vergisi getirerek küresel bir ticaret savaşını tırmandırmakla tehdit ederken, ABD'nin büyük ticaret ortakları ABD başkanı tarafından halihazırda dikilen ticaret engellerine misilleme yapacaklarını söyledi.

BCA Research analistleri, ABD'deki hisse senedi satışları karşısında Çin hisse senetlerinin gösterdiği direncin, son iki yılda küresel büyümenin tek dayanağı olan ABD talebinin ortadan kalkması ve gümrük vergilerinin ısırmasıyla ekonomilerin kötüleşmesi nedeniyle sürdürülemez olabileceğini söyledi.