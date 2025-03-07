ABD’nin kripto çarı kripto para birimi planlarını açıkladı

ABD'nin kripto çarı David Sacks, Başkan Donald Trump'ın stratejik bir Bitcoin rezervi ve diğer dijital varlıklardan oluşan bir stok oluşturmak için bir idari emir imzaladığını duyurdu.

Bitcoin ve diğer kripto paralar, Sacks'ın vergi mükelleflerinin parasının kripto para birimleri elde etmek için harcanmayacağını söylemesiyle düşüşe geçti.

Sacks X'teki yazısında, rezervin halihazırda federal hükümetin sahip olduğu ve cezai veya hukuki işlemlerin bir parçası olarak el konulan Bitcoin ile sermayelendirileceğini ve ABD'nin buraya yatırılan kripto para birimlerinin hiçbirini satmayacağını söyledi.

Sacks, emrin Hazine ve ticaret bakanlarına, Amerikan vergi mükelleflerine ek bir maliyet getirmemesi koşuluyla, ek Bitcoin elde etmek için "bütçeden bağımsız stratejiler" geliştirme yetkisi verdiğini yazdı.