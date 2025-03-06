Petrol fiyatları yeniden toparlanıyor

Petrol fiyatları, yoğun satışların piyasayı son yılların en düşük seviyesine çekmesinin ardından bu sabah yükseldi, ancak tarife belirsizlikleri ve artan arz görünümü kazançları sınırladı.

Brent vadeli işlemleri 39 sent veya %0,6 artışla varil başına 69,69 dolardan işlem görürken, ABD Batı Teksas Orta ham petrol (WTI) vadeli işlemleri 39 sent veya %0, artışla varil başına 66,740 dolara yükseldi.

Ticaret platformu IG'nin piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Petrol fiyatlarının 70,00 $ seviyesinin altına sert bir şekilde düşmesi, teknik koşulların aşırı satım bölgesinden dengelenmeye çalışmasıyla bugünkü seansta hafif bir soluklanmaya neden olabilir. Ancak, toparlanma ivmesi kırılgan olmaya devam ediyor ve olumsuz arz-talep dinamikleri yükseliş hissiyatı için önemli bir engel oluşturuyor" dedi.

ABD'nin enerji ithalatı da dahil olmak üzere Kanada ve Meksika mallarına yönelik gümrük vergilerini yürürlüğe koyması ve aynı zamanda büyük üreticilerin 2022'den bu yana ilk kez üretim kotalarını artırma kararı almasının ardından petrol fiyatlar düştü. ABD'nin otomobil üreticilerini %25'lik gümrük vergisinden muaf tutacağını açıklamasıyla düşüş hafifledi ve ticaret anlaşmazlığının etkisinin hafifletilebileceği iyimserliğini artırdı.

Ayrıca, görüşmelere aşina olan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut ticaret anlaşmalarına uyan ham petrol ve benzin gibi Kanada enerji ithalatına uygulanan %10'luk gümrük vergisini kaldırabileceğini söyledi.

ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes, "Trump'ın ticaret önlemleri küresel enerji talebini azaltma ve küresel petrol piyasasındaki ticaret akışlarını bozma tehdidi oluşturuyor. Bu durum ABD envanterindeki artışla daha da kötüleşti" dedi.

Analistler Brent petrolünün içinde bulunduğu düşüş trendinde 66 dolar seviyesine kadar gerileme potansiyeli olduğunu değerlendiriyorlar. Buranın kırılması halinde ise 52 dolar hedef haline gelebilir.

Bugün için destek seviyesi 69,48 dolar, buranın üzerinde kalınması halinde tekrar 70,602 dolara doğru toqarlanma yaşanabilir.